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Россияне в два раза чаще стали летать в командировки бизнес-классом

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В июне этого года количество бронирований авиабилетов в бизнес-классе людьми, путешествующими по работе, выросло на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа сервиса «Авиасейлс для бизнеса». Результаты исследования есть у РБК.

Доля таких билетов в общем объеме выросла с 0,16% в июне 2021-го до 0,34% в текущем году.

Самыми популярными по числу бронирований в бизнес-классе направлениями внутри России стали Москва (средняя длительность командировки — один день, средняя стоимость перелета туда-обратно — чуть более 98 тыс. руб.); Санкт-Петербург (тоже однодневные поездки, стоимость перелета — чуть более 72 тыс. руб.) и Новосибирск (в среднем командировки длились шесть дней, стоимость перелета — более 90 тыс. руб.).

Особенно увеличилось число бронирований в бизнес-классе по направлениям Хабаровск — Новосибирск (здесь каждый четвертый командированный выбрал перелет в бизнесе, средний чек за такой перелет составил более 70 тыс. руб.), Новосибирск — Тюмень и Тюмень — Санкт-Петербург.

Среди заграничных направлений в топ-3 оказались Узбекистан, куда в среднем отправлялись на три дня, средний чек составлял около 80 тыс. руб., Армения, туда летали на четыре дня, средний чек перелета — более 102 тыс. руб., и Грузия, командировки на три дня, средний чек — более 135 тыс. руб.

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В январе россияне рассказали, куда больше всего хотели бы отправиться в командировку. Больше половины опрошенных сервисом Ozon Travel назвали самым желанным местом для поездки Антарктиду, следующим популярным направлением стала Новая Зеландия. Среди российских направлений наиболее привлекательными стали Алтай, Байкал, Крым, Камчатка, Сочи или Карелия.

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В реальности самыми популярными местами командировок оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Чуть реже опрошенные россияне ездят по работе в Новосибирск, Нижний Новгород и Челябинск.

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авиаперелеты командировки
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