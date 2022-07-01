Собянину показали строящуюся школу с прозрачными классами и лофтом

Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и бизнесмен Михаил Гуцериев в пятницу, 1 июля, осмотрели стройку новой школы № 2070 в Новомосковском округе Москвы. Она получила название «Энергия» и рассчитана на 1325 учеников. Трехэтажное здание площадью 17,9 тыс. кв. м возводит группа компаний А101, после ввода в эксплуатацию школа будет передана на городской баланс Москвы.

Как рассказали в столичной мэрии, школа будет построена вокруг нескольких многолетних дубов, и одна из фронтальных стен огибает дерево по радиусу. «Такое решение с ломаными контурами школьного здания решает две задачи — не только сбережение деревьев, растущих на участке, но и формирование функционально-пространственного планирования всего объекта», — рассказал мэру застройщик.

Стены классов будут выполнены из прозрачных материалов, чтобы создавать у учеников ощущение причастности ко всему, что происходит в школе. Прозрачными будут и стены большой лаборатории, центра прототипирования, блока мастерских и ремесленных классов на первом этаже. В лаборатории можно будет ставить самые разные эксперименты на стыке наук, при этом понаблюдать за этим сможет любой желающий. Такое решение призвано привлечь внимание к естественным наукам, заинтересовать учеников дисциплинами, которые без должной наглядности кажутся сложными, скучными и малоприменимыми в жизни, отмечается в сообщении мэрии.



В здании будут также «шумные зоны» — точки притяжения для учеников, их активного общения друг с другом и для проведения массовых мероприятий. Одна из таких зон — многофункциональный амфитеатр, который вмещает 626 человек и может превращаться в конференц-зал или театральную площадку. Вторая — школьное кафе в стиле «лофт», которое занимает два этажа. На первом расположены кухня, раздаточная и буфетная зона столовой, а на втором — «взрослое» кафе, где после уроков можно выпить кофе с друзьями, обсудить проект в группе или отпраздновать успех на экзамене, рассказали Собянину представители застройщика.

В большом спортивном зале площадью 1,4 тыс. кв. м предусмотрено профессиональное оборудование для 30 видов спорта и широкие возможности для зонирования — как по возрасту учеников, так и по видам активностей.