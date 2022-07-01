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Общество ,  
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Умер основатель всемирного мотоклуба «Ангелы ада» Сонни Барджер

На 84-м году жизни умер основатель американского мотоклуба «Ангелы ада» (Hells Angels), который имеет филиалы по всему миру, Сонни Барджер, об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, ее владелец, компания Meta, признана в стране экстремистской и запрещена).

«Если вы читаете это сообщение, вы узнаете, что меня нет. Я попросил опубликовать эту заметку сразу после моей смерти <...> Знайте, что я ушел спокойно после непродолжительной борьбы с раком», — говорится в сообщении. Deadline пишет, что у лидера клуба были диагностированы две опухоли — рак горла и рак простаты.

В посте также отмечается, что Барджер прожил жизнь, полную приключений, и для него было честью иметь отношение к «удивительному клубу».

Барджер родился в 1938 году в Калифорнии, там же он в 1957 году основал клуб «Ангелы ада», указывает газета USA Today. По данным с сайта клуба, сейчас в него входит 467 филиалов-«чаптеров» в 59 странах.

Власти не раз обвиняли клуб в том, что он является преступной организацией, однако Барджер неоднократно защищал «Ангелов ада». Одним из наиболее скандальных эпизодов в истории клуба стал инцидент на фестивале Altamont Free в 1969 году, где рок-группа The Rolling Stones наняла «Ангелов ада» в качестве охраны, и один из членов клуба смертельно ранил фаната группа Меридита Хантера, который, как утверждалось, был вооружен пистолетом. Эти действия признали самообороной, указывает Deadline.

Сам Барджер также имел проблемы с законом, отмечает издание. Его оправдали по делу об убийстве наркоторговца в 1972 году, но в 1973 и 1988 годах он был осужден по обвинению в торговле наркотиками и оружием и отбывал срок около четырех лет по каждому приговору.

Барджер стал автором нескольких книг, в том числе автобиографии, о нем также писал американский писатель Хантер Томпсон в книге «Ангелы ада». Также лидер клуба снимался в кино — например, сериале «Сыны анархии», сюжет которого был вдохновлен историей клуба.

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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