В Думе предложили запретить продажу одноразовой посуды на Байкале

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Депутаты, среди которых глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, внесли в Государственную думу законопроект о запрете на продажу и безвозмездную передачу одноразовых пакетов, сумок и посуды в районе озера Байкал, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в последние годы ученые зафиксировали повышение уровня загрязнения Байкала микропластиком: если в 2019 году этот показатель составлял 42 тыс. частиц на 1 кв. км водной поверхности, то в 2021-м — на 20 тыс. больше.

«Это вполне сравнимо со средним загрязнением озер микропластиком по всему миру. Однако если также учитывать частицы мини-микропластика (размеры от 20 мкм до 5 мм), то уровень загрязнения можно считать выше на два-три порядка», — указывают авторы инициативы.

Одним из источников этого вида загрязнения являются «выброшенные жителями прибрежных населенных пунктов и многочисленными туристами «бытовые» пластиковые отходы (полиэтиленовые пакеты, сумки, одноразовая пластиковая посуда, столовые приборы и др.)», отмечено в записке. Поэтому депутаты предложили запретить их распространение «как в границах центральной, так и буферной экологических зон Байкальской природной территории». Центральная зона включает в себя само озеро, острова и прилегающие к Байкалу водоохранные зоны и особо охраняемые природные территории; буферная же включает в себя водосборную площадь озера.

Авторы проекта — депутаты Дмитрий Кобылкин, Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Олег Валенчук, Николай Будуев (все из фракции «Единая Россия») и др.

Изменения предлагается внести в ст. 6 федерального закона «Об охране озера Байкал». В ней перечислены виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной территории. Сейчас к ним относятся химическое и биологическое загрязнение озера, физическое изменение его состояния, строительство новых хозяйственных объектов и реконструкция действующих без заключения государственной экологической экспертизы.

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Кроме того, правительство составило отдельный перечень запрещенных в районе Байкала видов деятельности. Туда включены заготовка древесины, разведка месторождений полезных ископаемых и их добыча, производство энергии (кроме, например, возобновляемой) и т.д.