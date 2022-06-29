Мишустин поддержал идею создать особую экономическую зону под Владимиром

Михаил Мишустин и Александр Авдеев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой во Владимирской области, поддержал идею создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ), сообщает агентство «РИА Новости».

Во время визита премьер посетил технопарк «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржач, где производят вентиляционное, отопительное, нагревательное и другое оборудование, а также фармацевтическое предприятие «Генериум» в поселке Вольгинский.

«То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть», — сказал Мишустин врио губернатора области Александру Авдееву. Глава региона пообещал, что все условия для создания инновационного кластера будут выполнены.

Согласно информации Минэкономразвития России, в стране действуют 43 ОЭЗ: 24 промышленно-производственных, например в Орле, Калуге и Липецке, семь технико-внедренческих (в Санкт-Петербурге, Томске, Саратовской области), десять туристско-рекреационных (Завидово, Архыз, Эльбрус) и две портовые зоны (в Ульяновске и астраханском порту Оля). Бизнесу, который намерен работать в ОЭЗ, предлагаются налоговые льготы и таможенные преференции, сниженные цены на аренду и выкуп земли, помощь в реализации инвестиционного проекта на первоначальном этапе; также в ОЭЗ минимум административных барьеров для деятельности.