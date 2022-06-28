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Общество ,  

В Новороссийске второй раз за месяц ввели ЧС из-за снаряда времен войны

Фото: AP
Фото: AP

В Новороссийске из-за обнаружения в Черном море глубоководного минного защитника (фугаса) модификации 1943 года с 27 июня до уничтожения снаряда ввели режим чрезвычайной ситуации, следует из постановления на сайте администрации города.

Снаряд находится примерно в 30 км от берега, в зоне безопасности выносного причального устройства (ВПУ) морского нефтеналивного терминала АО «Каспийский трубопроводный консорциум», который находится в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. Как сообщили ТАСС в консорциуме, в зону ЧС попало ВПУ-2, ВПУ-3 будет работать в штатном режиме.

Диаметр фугаса — 770 мм, вес — около 9 кг. Его планируют уничтожать в период с 6:00 до 17:00 29 и 30 июня.

В Симферополе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Видео
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В Новороссийске это уже второй случай введения ЧС из-за обнаружения снаряда времен ВОВ за месяц. Как сообщает портал 93.ru, в середине июня боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Цемесской бухте, на берегу которой находится город. Власти вводили режим ЧС, чтобы ликвидировать снаряды.

Теги
Новороссийск фугас Черное море Великая Отечественная война

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