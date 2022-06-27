В России создали фонд «ЗаЩИТа» для пожертвований участникам спецоперации

Россияне смогут поддержать военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, через благотворительный фонд «ЗаЩИТа», сообщается на сайте Минобороны.

В Министерство обороны поступает большое количество обращений граждан, которые хотят оказать помощь военным в Донецкой и Луганской народных республиках. Для этого был создан фонд «ЗаЩИТа».

Он займется оказанием всесторонней адресной помощи и обеспечением дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей. В частности, речь идет о медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата.

Перечислить пожертвования физические и юридические лица могут на специальные счета в трех банках: «Промсвязьбанк», «Сбербанк» и «Банк ВТБ».

По данным Минобороны, с 2 марта Россия доставила на Украину более 36 тыс. т гуманитарной помощи: предметы первой необходимости, продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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На 25 июня в Россию были эвакуированы 25 674 человека, в том числе 3803 ребенка, а всего с начала военной операции — 2 101 613 человек, в том числе 333 073 ребенка.

Россия проводит военную операцию с 24 февраля с целью «демилитаризации и денацификации» соседней страны. В Минобороны утверждают, что не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.