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Не менее 22 тел подростков нашли в баре в ЮАР

Фото: AP
Фото: AP

По меньшей мере 22 подростка скончались в баре в прибрежном городе Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике, сообщил президент страны Сирил Рамапоса в Twitter.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям 22 тинейджеров, скончавшихся в таверне в Синери-парк в Ист-Лондоне рано утром», — написал Рамапоса в Twitter.

Глава государства выразил обеспокоенность, что в заведении находились несовершеннолетние посетители.

Как сообщал телеканал SABC, 20 человек погибли в результате сильной давки, большинство из них — несовершеннолетние.

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Тела начали доставлять в морги для вскрытия и опознания. «Мы собираемся немедленно приступить к вскрытию, чтобы установить вероятную причину смерти», — сказал представитель департамента здравоохранения Восточно-Капской провинции Сиянда Манана Reuters. Он подтвердил, что речь идет о 22 умерших. В частности, будут проведены токсикологические тесты.

17-летняя девушка, живущая рядом с кабаком, рассказала Reuters, что это место было популярным среди молодежи, поскольку там продавали алкоголь несовершеннолетним.

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