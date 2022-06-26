Более половины россиян заявили о планах обучаться без помощи работодателя
В течение ближайшего года более половины (51%) россиян планирует пройти профессиональные тренинги, курсы повышения квалификации, обучающие семинары или получить дополнительное образование не за счет работодателя, следует из исследования портала SuperJob, с которым ознакомился РБК.
По данным исследователей, чаще всего целью обучения респонденты называли улучшение профнавыков (40% из числа желающих пройти обучение). По 19% надеются с помощью курсов достичь нового уровня саморазвития или сменить работу. 16% запланировавших учиться самостоятельно хотят получить образование и расширить знания. 9% рассчитывают повысить свой уровень доходов, наименьшее число опрошенных (3%) — вырасти в должности.
Чем старше россияне, тем меньше среди них желающих проходить курсы: среди опрошенных до 24 лет таких было 57%, что на 10% больше, чем из числа респондентов старше 45. Также исследователи фиксируют тенденцию роста количества планирующих обучаться за свой счет вместе с увеличением уровня доходов опрошенных: среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. планируют учиться 59%, в то время как из тех, кто получает менее 30 тыс. руб., о планах на самостоятельное обучение рассказали 46% респондентов.
Из результатов опроса следует, что 27% россиян не планируют обучаться за свой счет в течение ближайшего года. Чаще всего причиной отказа являются финансовые трудности (57%), а каждый восьмой уверен, что уже обладает необходимым багажом знаний (13%). Каждому десятому на обучение не хватает времени, 7% из числа не имеющих планов на самостоятельное обучение не видят смысла повышать квалификацию. По 1% отказавшихся от обучения не за счет работодателя назвали причиной этому лень, невозможность определиться с направлением или здоровье либо возраст.
За год россиян, желающих пройти обучение самостоятельно, стало чуть больше: 51% против 47% в 2021 году.
Опрос проводился с 27 мая по 23 июня, в нем участвовали 3 тыс. человек старше 18 лет. На вопрос о целях обучения ответила 1 тыс. респондентов, а о препятствиях этому — 500.