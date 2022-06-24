Умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Сибагатуллин

Фатих Сибагатуллин (Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)

В возрасте 72 лет умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин, сообщил депутат Айрат Фаррахов на своей странице во «ВКонтакте».

«Ушел из жизни наш коллега Фатих Саубанович Сибгатуллин!

Уникальный наставник, потрясающий собеседник, политик, имеющий свою позицию по разным вопросам!» — написал Фаррахов.

В связи со смертью экс-депутата глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования.

«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — передает пресс-служба слова Минниханова (цитата по «РИА Новости»).

Сибагатуллин родился в селе Апазово Арского района ТАССР в 1950 году. Окончил Казанский ветеринарный институт им. Баумана, Саратовскую высшую партийную школу и Казанский государственный финансово-экономический институт.

С 1990 по 1995 год возглавлял республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в 1995–1996 годах занимал пост заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Избирался в Госдуму V созыва в декабре 2007 года, затем шестого (с 2011-го) и седьмого созывов (с 2016-го).