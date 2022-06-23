Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом

Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) высокоточным оружием уничтожили 49 резервуаров с топливом для техники украинской армии, до 50 машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства, три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, а также четыре пункта управления, личный состав и военную технику в 18 районах, сообщает Минобороны России.

Оперативно-тактическая и армейская авиации уничтожили полевой радиолокационный пост в районе Константиновки в Харьковской области. Ракетные войска и артиллерия поразили 26 пунктов управления, а также подразделения украинской артиллерии, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и также взвод РСЗО «Смерч» в районе села Новопокровское в ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотниками в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка и Бармашово в Николаевской области.

На Донецком направлении российские войска за сутки поразили восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в пяти районах, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в восьми районах, которые, по данным Минобороны, обстреливали Донецк и другие населенные пункты в ДНР.

Войска противовоздушной обороны за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник в 11 районах, в том числе около острова Змеиный. Кроме того, российские силы перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по утверждению российских военных, уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, более 1,3 тыс. беспилотников, 349 зенитных ракетных комплексов, свыше 3,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3,8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.