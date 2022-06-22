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Высылки дипломатов ,  

В Госдепе заявили, что вывоз российских дипломатов из США обсуждается

Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

«Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — сказал Прайс (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что США заинтересованы в продолжении работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Политика

В среду в российском МИДе сообщили, что США не выдали разрешение на специальный рейс для вывоза российских дипломатов, которые должны были покинуть страну до конца месяца. В ведомстве пообещали ответить на «вызывающее поведение американских властей» и в случае дальнейшего отказа допустить спецрейс для вывоза дипломатов принять контрмеры, в том числе «асимметричные».

Речь идет о дипломатах, отъезда которых американские власти потребовали в сентябре 2021 года. Тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Вашингтон захотел, чтобы страну в два этапа — до 30 января и до 30 июня 2022 года — покинули 55 дипломатов и административно-технических сотрудников. Госдеп США отказался считать требование об отъезде дипломатов высылкой, объяснив это «обеспечением паритета между дипломатическими миссиями США и России».

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Профессиональная аналитика
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