В МЧС объяснили эвакуацию из «Афимолл Сити»

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Пожарная тревога в торговом центре «Афимолл Сити» сработала из-за вспышки жировых отложений в вытяжке, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Информацию о пожаре в ведомстве не подтвердили.

«Все люди вышли самостоятельно. <...> Наши на месте, проверяют. Дальнейшая информация уточняется», — добавили в пресс-службе.

В департаменте транспорта Москвы также сообщили, что из-за работ городских служб «временно закрыт выход № 3 со станции «Деловой центр», остальные выходы и станция «Выставочная» работают в штатном режиме.

3 июня в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». В здании загорелись четыре этажа из десяти, площадь пожара составила 11 тыс. кв. м. В МЧС пожару присвоили самый высокий, пятый ранг сложности. Из бизнес-центра эвакуировали 120 человек, 13 спасли с помощью специальной пожарной техники. Пострадали четыре человека.