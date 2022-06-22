Обвиняемый в убийстве антифашиста Сутуги получил год ограничения свободы

Антифашиста по прозвищу «Сократ» избили в Москве в ночь на 23 августа 2020 года. От полученных травм он скончался в больнице. Всего в деле четыре подозреваемых, трое из них скрылись от суда и следствия

Мещанский суд Москвы приговорил Ахмеда Гулоева, обвиняемого в причинении смерти активисту движения «Антифа» Алексею Сутуге, известному по прозвищу «Сократ», к одному году и 10 месяцев ограничения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд признал Гулоева виновным по ч. 1 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму 2 млн рублей, добавили в суде.

Помимо Гулоева в деле есть еще трое обвиняемых — Сайхан Адаев, Ибрагим Балиев и Аслахан Садаев. При избрании меры пресечения их отпустили под подписку о невыезде, после чего они скрылись от следствия и суда. Мужчинам были предъявлены обвинения в нанесении тяжкого вреда здоровью группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК). Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.

В ночь на 23 августа 2020 года выходцы из Чечни и Ингушетии избили в Москве недалеко от станции метро Бауманская участника анархического и антифашистского движения в России, актера «Театра.doc» Алексея Сутугу. 1 сентября он скончался в реанимации института Склифосовского.