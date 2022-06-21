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Военная операция на Украине ,  
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На Украине безработных предложили привлекать к общественным работам

Безработные граждане Украины будут привлекаться к общественным работам, в том числе к разбору завалов и строительству защитных сооружений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

По его словам, правительство страны утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые не трудоустроены в течение 30 дней, будут привлекаться к общественным работам.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Шмыгаль уточнил, что среди работ могут быть в том числе разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы.

Премьер-министр добавил, что привлеченные к работам будут получать минимальную зарплату — 6500 грн (около 12 тыс. руб.).

В конце мая Верховная рада Украины продлила режим военного положения на всей территории страны на три месяца, до 23 августа.

Военное положение на всей территории Украины власти ввели рано утром 24 февраля, сразу после начала российской спецоперации.

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В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.

Украинские власти также объявили всеобщую мобилизацию. На службу в вооруженные силы страны призвали военнообязанных и резервистов. Часть из них перешли в состав украинской Нацгвардии, погранслужбы, Службы безопасности Украины и в другие подразделения.

Теги
Военная операция на Украине безработные общественные работы

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