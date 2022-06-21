Ликсутов раскрыл объемы грузовых авиаперевозок для нужд Москвы и бизнеса

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Департамент транспорта Москвы получил около 500 заявок на авиаперевозку более 3,2 тыс. тонн груза для нужд города и бизнеса по соглашению между правительством Москвы и крупнейшим российским грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Соглашение было подписано в апреле 2022 года. Благодаря ему, отметил заммэра, обеспечивается «удобный сервис в грузовой логистике для городских нужд, московских предприятий, рынков и торговых сетей на конкурентных условиях». «Миллионы жителей Москвы могут своевременно получать необходимую медицинскую помощь, приобретать товары в магазинах и услуги московских предпринимателей. А бизнес может поддерживать темпы своего роста, сохранять или расширять штат сотрудников», — пояснил Ликсутов.

По его словам, общий объем транспортного заказа правительства Москвы составит около 9,5 млрд руб. «Мы собираем заявки от департаментов Москвы и бизнеса и получили около 500 запросов на перевозку груза», — уточнил вице-мэр. Речь, по его словам, идет о медицинском оборудовании, товарах первой необходимости, лекарственных препаратах, товарах для детей, комплектующих для машиностроения, датчиках автомобильной скорости, комбикорме для животных зоопарка, продуктах и др.

Одновременно «Волга-Днепр» выполняет заказы от бизнеса. Среди потенциальных клиентов, сообщил Ликсутов, медицинские учреждения, отечественные производители, интернет-магазины, сотовые операторы, транспортные компании, детские магазины, магазины одежды, обуви и электроники. Больше всего заявок поступило на перевозку товаров первой необходимости, промышленных товаров, химии, одежды, обуви и текстиля, бытовой электроники, отметил заммэра.

Заявки на грузовые авиаперевозки можно оставить на Едином транспортном портале, сайте «Волга-Днепр» и на электронной почте сargo@transport.mos.ru.

Ликсутов подчеркнул, что заказ правительства Москвы в рамках соглашения с «Волга-Днепр» позволит поддержать гражданский парк грузовых воздушных судов отечественного производства, а также модернизировать флот отечественных грузовых самолетов. «В случае появления дополнительных российских воздушных судов в парке авиакомпании они также будут задействованы в грузовых перевозках», — пояснил заммэра. На сегодняшний день, по его словам, на счету авиакомпании более 67 рейсов, выполненных в рамках соглашения со столичными властями.

Ранее сообщалось, что соглашение между московскими властями и «Волга-Днепр» будет действовать до конца 2022 года и при необходимости может быть продлено еще на один год. Столичные власти называют соглашение «беспрецедентной мерой поддержки российской грузовой авиации как одной из наиболее пострадавших отраслей в условиях санкционного давления».