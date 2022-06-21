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Общество ,  
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Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл

Бретт Таггл
Бретт Таггл (Фото: bretttuggle.com)

Клавишник Бретт Таггл скончался в возрасте 70 лет из-за осложнений, связанных с раком, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта, Мэтта.

Таггл умер 19 июня. По словам сына, семья была рядом с музыкантом на протяжении всей его болезни.

Клавишник наиболее известен благодаря участию в рок-группе Fleetwood Mac после ее воссоединения, он играл в ней с 1997 по 2017 год, а сотрудничество с группой началось еще раньше, в 1992-м — Таггл ездил с группой в туры.

Таггл родился и вырос в городе Денвере в штате Колорадо. Рок-музыкой он увлекся еще в детстве и начал играть на клавишных уже подростком. С 1970-х участвовал в турне групп Detroit Wheels, Springfield, Steppenwolf. В 1986 году Таггл стал работать с Дэвидом Ли Ротом в его группе Van Halen, он стал соавтором одной из наиболее успешных песен группы «Just Like Paradise» 1988 года.

Таггл сотрудничал с Ротом до 1994 года, в тоже время он принимал участие в совместном туре Джимми Пейджа (участник Led Zeppelin) и Дэвида Ковердейла (участник Deep Purple).

Теги
Fleetwood Mac Бретт Таггл

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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