Суд в Японии отказался признать запрет однополых браков неконституционным

Фото: Carl Court / Getty Images

Окружной суд Осаки в Японии постановил, что запрет на однополые браки не нарушает Конституцию страны, передает NHK.

Суд вынес такое решение по иску трех однополых пар из префектур Киото и Кагава. Они утверждали, что запрет нарушает положение Конституции о свободе брака, и требовали от правительства компенсации в размере 1 млн иен (419,2 тыс. руб.). каждому человеку.

В судебном процессе истцы называли запрет на однополые браки «неразумным и жестоким», а также указывали, что их жизнь не отличается от жизни гетеросексуальных супружеских пар.

В ответ правительство заявило, что Конституция не разрешает браки между людьми одного пола, и потребовало отклонить иск, что и сделал судья Фуми Дои.

Как указывает NHK, подобные иски подали жители пяти префектур Японии. Первый из них в прошлом году рассмотрел окружной суд Саппоро. Тогда судья решил, что запрет действительно нарушает Конституцию.

Конституция Японии гласит, что «брак может заключаться только с согласия обоих полов и должен поддерживаться путем взаимного сотрудничества на основе равноправия супругов» (п. 1 ст. 24). Эту формулировку правительство и активисты трактуют по-разному, отмечал проект «Брак для всех японцев».

Читайте на РБК Pro Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Исследования Pro Можно ли платить дивиденды в 2022 году Можно ли платить дивиденды в 2022 году Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Статьи

Однако в ноябре 2015 года токийские районы Сибуя и Сэтагая ввели систему для однополых пар, которая признает их отношения равнозначными браку, писал Nippon. Местные власти начали выдавать сертификаты однополых пар, согласно которым они могут считаться членами семьи. Документ можно использовать для страхования жизни, заявок на покупку и аренду жилья, семейных скидок.

К маю 2022 года признавать однополые отношения по такой схеме стали более 200 городов, писал Sohu. Правительство Токио заявило, что с середины октября начнет принимать заявки на сертификаты партнерства.