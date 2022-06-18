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Политика ,  
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Израиль нанес удар по оружейному цеху ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильские военные нанесли ответный удар по оружейному цеху и трем позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает пресс-служба Вооруженных сил Израиля в Twitter.

«В ответ на ракетный обстрел, перехваченный в районе Ашкелона, были атакованы цеха по производству оружия на боевом посту террористической организации ХАМАС. Кроме того, были атакованы три военные позиции ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Израиля добавили, что ХАМАС несет ответственность за происходящее в секторе Газа.

Как передает Al Ain, военные обстреляли объект ХАМАС в районе Салах-эд-Дина.

Утром 18 июня военные Израиля зафиксировали один пуск из сектора Газа, который был перехвачен истребителями.

Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет
Политика

В январе израильские военные атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа, а именно их посты безопасности и тренировочный лагерь, применив для этого авиацию и танки. В пресс-службе Вооруженных сил Израиля заявили, что это стало ответом на пуск палестинскими боевиками двух ракет в сторону страны. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

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Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа ракетный обстрел

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