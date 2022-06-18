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В ВТБ предложили сделать Python первым «иностранным» языком для россиян

Язык программирования Python должен стать первым «иностранным» для большинства россиян. С таким предложением выступил главный экономист по России и СНГ «ВТБ Капитал» Александр Исаков на ПМЭФ.

«Python [высокоуровневый язык программирования] должен стать первым иностранным языком для большинства наших граждан», — сказал Исаков (циата по «РИА Новости»).

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Эксперт также отметил, что для достижения Россией статуса технологической державы, необходимо технические навыки в школах преподавать «гораздо раньше».

Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов ранее призвал исключить английский язык из школьной программы. По мнению депутата, ребенок, изучая английский язык, становится «заложником», поскольку ему захочется затем узнать, «какая она — Англия».

Депутат добавил, что не изучал английский в школе, но выучил его позднее за два года. По его мнению, иностранные языки должны учить те люди, которым это нужно, и для этой цели можно создать курсы по различным языкам.

Теги
ВТБ IT образование

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