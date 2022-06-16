Суд заменил пресс-секретарю Навального ограничение свободы на колонию

Кира Ярмыш (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мещанский суд Москвы постановлением от 16 июня заменил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш ограничение свободы на отбывание наказания в колонии общего режима сроком на девять месяцев, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Комментируя это решение, Ярмыш заявила на своей странице в Twitter, что «теперь перестанет чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых заочно арестована».

В августе прошлого года Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. СКР посчитал, что Ярмыш, анонсируя акции в поддержку Алексея Навального, содействовала распространению коронавируса.

Также в августе стало известно о том, что Ярмыш покинула Россию.

В апреле условное наказание на реальный срок суд заменил и соратнице Навального Любови Соболь, которая также была фигурантом «санитарного дела». Она также покинула страну и находится в розыске.