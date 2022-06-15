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Экономика ,  
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Дума одобрила запрет на вывоз более 10 кг красной икры с Камчатки

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий авиапассажирам вывозить из Камчатского края более 10 кг красной икры за один рейс, сообщается на странице инициативы на сайте нижней палаты.

Законопроект о проведении на территории региона эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования перевозок икры в Госдуму в конце мая внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Предполагается, что эксперимент будет проводиться со дня вступления закона в силу по 1 августа 2025 года.

«Целью эксперимента является предотвращение незаконного оборота водных биологических ресурсов для их сохранения», — поясняют авторы. Лососевая икра — «деликатес и продукт особого спроса», говорится в пояснительной записке, а на уровень цен существенное влияние оказывают спрос и объемы добычи лососей. Отсутствие норм, регламентирующих перевозку красной икры физлицами, «создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах».

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Законодатели указывают, что, по данным Россельхознадзора, пассажиры самолетов каждый год перевозят в личном багаже более 500 т икры, и для производства такого значительного объема икры браконьеры уничтожают более 15 тыс. т сырца лососей — ущерб от этих действий авторы документа оценили в 15 млрд руб. ежегодно. Они отметили, что такая икра, как правило, производится в кустарных условиях и не проводит проверок качества.

Если законопроект будет принят, власти региона будут предоставлять правительству ежегодный отчет о ходе и результатах эксперимента, в том числе о состоянии популяции тихоокеанских лососей в районах добычи и экономических последствиях инициативы. Предотвращать вывоз икры сверх установленной нормы будут сотрудники служб авиационной безопасности аэропортов.

Теги
Госдума красная икра Камчатка

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