Казахстан продлил квоты на экспорт зерна и муки до 30 сентября

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Минсельхоз Казахстана продлевает квоты на экспорт зерна и муки до 30 сентября: теперь ограничения на вывоз пшеницы и меслина составят 550 тыс. т, а пшеничной и пшенично-ржаной муки — 370 тыс. т, говорится в сообщении на сайте ведомства.

До этого квота на вывоз пшеницы составляла 1 млн т, а на экспорт муки — 300 тыс. т.

Ведомство объясняет это решение обеспечением продовольственной безопасности Казахстана. Отмечается, что, согласно последним данным Зернового союза Казахстана, освоение квоты по пшенице составляет 50%, муке — 87%. Минсельхоз принимает меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции республики.

Казахстан ввел квоты на экспорт зерна и муки в середине апреля. До этого российское правительство запретило вывозить зерно и сахар в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). На экспорт российского зерна мера распространяется до 30 июня, а сахара — до 31 августа.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Поставки за пределы России возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Вице-премьер Виктория Абрамченко поясняла, что вывозить зерно в пределах установленной квоты можно будет на основании отдельных лицензий Минпромторга. Она не уточнила, каких объемов экспорта коснется эта мера. Установленная с 15 февраля по 30 июня 2022 года квота на вывоз зерна из России составляет 11 млн т.