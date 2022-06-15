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Общество ,  
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Власти предупредили москвичей о сильном ветре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Скорость ветра в Москве 15 июня будет достигать 15 м/с, сообщил комплекс городского хозяйства в Telegram.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Будьте внимательны на улице», — сказано в сообщении.

Гидрометцентр ожидает юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с днем.

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Сильный дождь и ветер 15–20 м/c накроют Псковскую, Нижегородскую, Архангельскую область, Крым, Карелию, Краснодарский край, Туву, Коми и Татарстан. В Северной Осетии, Алтайском крае, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, а также Кабардино-Балкарии скорость ветра будет достигать 25 м/с с дождем, грозами и градом.

Теги
ветер Москва

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