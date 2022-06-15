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Технологии и медиа ,  
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WP узнала о переговорах подрядчика Пентагона с разработчиками ПО Pegasus

Американская компания L3Harris, которая является подрядчиком Пентагона, ведет переговоры с израильской компанией NSO Group о покупке шпионской программы Pegasus. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в связи с этом в Белом доме выразили обеспокоенность поскольку израильская компания находится под американскими санкциями.

Потенциальная сумма сделки и другие детали пока не разглашаются. С помощью Pegasus можно получить доступ к содержимому мобильных устройств.

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Дидье Рейндерс

В июле прошлого года несколько СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus.

NSO Group назвала расследование безосновательным и заявила, что работает с соблюдением этических норм. Производитель шпионского ПО утверждал, что продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют его продукцию не по назначению.

В ноябре того же года Минторг США внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны.

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В том же месяце Apple подала в суд на NSO Group из-за слежки за владельцами ее устройств. Корпорация заявила, что израильская компания и ее клиенты взламывали смартфоны частных пользователей и получали доступ к микрофону, камере и персональным данным. Apple потребовала возмещения ущерба и запрета для производителя шпионского ПО на использование ее продукции.

Теги
iPhone шпионское ПО Пентагон

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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