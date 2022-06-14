Умер участник КВН и актер из «Даешь молодежь» Халил Мусаев

Халил Мусаев (Фото: brodyagi_kvn / VK)

На 49-м году жизни скончался комедийный актер и участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халил Мусаев, сообщается в Telegram-канале министерства культуры Дагестана.

«Халил Мусаев был верным и отзывчивым другом, легким в общении человеком, любимцем публики и душой компании. Его добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей, не только Дагестана, но и всей России», — говорится в сообщении.

Причина смерти Мусаева не названа, однако «Махачкалинские известия» пишут, что 11 июня он попал в больницу с ишемическим инсультом.

Мусаев родился в Махачкале в 1974 году. В 1990-х он участвовал в КВН в составе команды «Махачкалинские бродяги», которая была создана на базе Дагестанского государственного университета. В 1994 году команда попала в Высшую лигу игры и выступала в ней в течение четырех сезонов. В 1996 году «Махачкалинские бродяги» стали чемпионом лиги. Среди других наград команды — два КиВиНа в золотом на музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН» (1995 и 1996), Летний кубок КВН (1997) и др.

Помимо участия в КВН, Мусаев снимался в комедийных проектах «Даешь молодежь» и «Горцы от ума», а также фильмах и рекламных проектах.