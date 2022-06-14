При пожаре на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке погиб человек

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии. По данным центра медицины катастроф, в результате погиб один человек, трое пострадали.

В МЧС сообщили РБК, что пожар произошел из-за выброса пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади 5 кв. м. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа, они выясняют причины случившегося.

Порталу Ufa1.ru в минздраве Башкирии рассказали, что двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, третий — в реанимации. По данным издания, погибший — 59-летний сотрудник предприятия.





Как сообщили Ufa1.ru на заводе, возгорание началось, когда сотрудники чистили форсунки печи.

ТАСС со ссылкой на МЧС отмечает, что технологический процесс на предприятии не нарушен, а открытого горения после прибытия пожарных расчетов не происходило.