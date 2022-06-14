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Во Франции предупредили о «нашествии» японского хрущика

Японский жук-хрущик не обнаружен во Франции, однако вероятность его появления высока, сообщает пресс-служба Национального агентства санитарной безопасности Франции (Anses).

«Японский жук уже несколько лет встречается в Италии и Швейцарии, вероятность того, что он попадет во Францию, высока. Это насекомое-вредитель представляет угрозу для сотен видов растений», — говорится в сообщении.

Японский хрущик или «японский майский жук» особенно распространился и прижился сначала в США, а затем в Европе. В 2014 году его впервые обнаружили в Италии, а в 2017 году — в Швейцарии. Взрослые особи питаются преимущественно листьями, а их личинки питаются корнями растений. Хрущики могут поедать листья сливы, яблони, винограда, кукурузы, фасоли, спаржи, клена остролистного, тополя, а также декоративных растений, например роз.

Anses проводило экспертную вероятности появления хрущика, в результате чего было выяснено, что ничто не препятствует его распространению во Франции, так как для него благоприятен существующий температурный режим, а также он может потреблять многие виды растений, присутствующих на территории страны.

«Невозможно предотвратить проникновение жука во Францию: он может летать как во взрослом состоянии (с конца мая по сентябрь), так и передвигаться на любых предметах, а не только на растениях, которыми он питается. Таким образом, стратегия состоит в том, чтобы обнаружить его присутствие на ранней стадии», — считают в агентстве.

Там предложили размещать специальный «ловушки» вдоль границы Франции с теми странами, где уже обитает хрущик, и вблизи пунктов въезда на территорию страны (порты, аэропорты, дороги).

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