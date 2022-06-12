Ракета Astra Space вновь не смогла вывести спутники NASA на орбиту

Сверхлегкая ракета Rocket 3.3 от американской Astra Space не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника миссии NASA Tropics из-за сбоя с двигателем второй ступени спустя около 10 минут после запуска, сообщила компания-разработчик носителя в Twitter.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по восточному времени (20:43 мск). Она должна была доставить на орбиту первые два из шести спутников NASA для наблюдения за тропическими циклонами.

«У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить грузы на орбиту», — говорится в сообщении Astra.

NASA отмечает, что несмотря на неудачу, миссия будет выполнять научные задачи с четырьмя спутниками, распределенными по двум орбитам. Их планируют запустить позже.

«Хотя сегодняшний запуск с помощью [Astra] прошел не так, как планировалось, миссия предоставила прекрасную возможность для новых научных и пусковых возможностей», — написал в Twitter Томас Зурбухен, глава научного подразделения NASA, курирующего миссию.

Первый успешный пуск ракеты Astra состоялся в ноябре прошлого года после трех неудачных попыток. В феврале этого года ракета-носитель Rocket 3.3, запуск которой неоднократно откладывался из-за технических проблем, должна была вывести на орбиту три компактных спутника в рамках миссии NASA, однако спустя 3,5 минуты после запуска была потеряна связь со второй ступенью двигателя.