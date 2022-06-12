Ракета Astra Space вновь не смогла вывести спутники NASA на орбиту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге Политика, 01:09
На выборах во Франции после подсчета 99% голосов лидировал блок Макрона Политика, 00:54
На форуме ВТО заверили, что Россия останется на рынке продовольствия Экономика, 00:35
Фетисов назвал своего фаворита финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо» Спорт, 00:30
Сайты ВГТРК возобновили работу после хакерской атаки Технологии и медиа, 00:11
Борисов оценил участвующее в спецоперации на Украине российское оружие Политика, 00:00
Ракета Astra Space вновь не смогла вывести спутники NASA на орбиту Технологии и медиа, 12 июн, 23:48
Запорожская АЭС возобновила передачу данных МАГАТЭ Политика, 12 июн, 23:31
Шольц заявил о скорой и безопасной независимости ФРГ от топлива из России Политика, 12 июн, 23:08
Эрдоган призвал не доверять политике Запада Политика, 12 июн, 22:45
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 12 июн, 22:35
Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины для мира Политика, 12 июн, 22:31
Пророссийские власти назвали взрыв на подстанции в Бердянске терактом Политика, 12 июн, 22:29
Игрок Virtus.pro рассказал о зарплатах в киберспорте Спорт, 12 июн, 22:22
Технологии и медиа ,  
0 

Ракета Astra Space вновь не смогла вывести спутники NASA на орбиту

Сверхлегкая ракета Rocket 3.3 от американской Astra Space не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника миссии NASA Tropics из-за сбоя с двигателем второй ступени спустя около 10 минут после запуска, сообщила компания-разработчик носителя в Twitter.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по восточному времени (20:43 мск). Она должна была доставить на орбиту первые два из шести спутников NASA для наблюдения за тропическими циклонами.

«У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить грузы на орбиту», — говорится в сообщении Astra.

NASA отмечает, что несмотря на неудачу, миссия будет выполнять научные задачи с четырьмя спутниками, распределенными по двум орбитам. Их планируют запустить позже.

«Хотя сегодняшний запуск с помощью [Astra] прошел не так, как планировалось, миссия предоставила прекрасную возможность для новых научных и пусковых возможностей», — написал в Twitter Томас Зурбухен, глава научного подразделения NASA, курирующего миссию.

Сверхлегкая ракета компании Astra из США впервые достигла орбиты
Технологии и медиа
Фото:astraspace / Twitter

Первый успешный пуск ракеты Astra состоялся в ноябре прошлого года после трех неудачных попыток. В феврале этого года ракета-носитель Rocket 3.3, запуск которой неоднократно откладывался из-за технических проблем, должна была вывести на орбиту три компактных спутника в рамках миссии NASA, однако спустя 3,5 минуты после запуска была потеряна связь со второй ступенью двигателя. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: David Zalubowski / AP Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции

Теги
космос неудачный запуск NASA
Материалы по теме
Рогозин заявил, что российских спутников на орбите «очень мало»
Политика
«Роскосмос» сообщил о планах запуска 162 спутников для доступа в интернет
Технологии и медиа
SpaceX запустит на орбиту две ракеты с 53 спутниками Starlink
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter