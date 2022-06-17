Дерматологи объяснили, кому стоит опасаться аллергии на солнце

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Люди со светлыми или рыжими волосами и светлой кожей, имеющие склонность к аллергии, могут столкнуться с фотодерматитом, или аллергией на солнце, предупредили опрошенные РБК дерматологи. Эта реакция сопровождается покраснением, зудом и высыпаниями на открытых частях тела.

«В первую очередь в группе риска по реакциям на солнце люди первого и второго фототипа кожи. Первый фототип — это рыжие волосы, веснушки, голубые глаза, очень светлая кожа, которая почти не содержит меланина. Второй фототип — это русые волосы и голубые глаза, то есть как раз внешность, типичная для славян и скандинавов. Также в группе риска дети. У них тонкая кожа, и меланин еще плохо защищает кожу», — объяснила врач-дерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова МГМУ им. И.М. Сеченова Екатерина Вертиева.

Также аллергия на солнце может быть обусловлена приемом некоторых лекарств, например антибиотиков или гормональных препаратов.

Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова отметила, что к фотодерматиту может привести злоупотребление косметикой перед выходом на солнце — кремами, лосьонами, духами; также небезопасно отсутствие солнцезащитных средств.

«Вообще на пляж лучше приходить только с фотозащитным средством, при этом фактор защиты от солнца должен быть не ниже 50», — объяснила она.

Дерматолог, впрочем, обратила внимание, что иногда триггером фотодерматита может стать сам солнцезащитный крем. В этом случае нужно сменить его. Лучше пользоваться аптечными кремами, так как они, в отличие от массмаркета, одобрены дерматологами и прошли необходимые клинические исследования. Наносить крем нужно не на пляже, а за 10–20 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться и начать действовать.

При проявлениях фотодерматита врачи рекомендуют уйти в тень или закрыть кожу от солнца, нанести успокаивающий крем, например бепантен. «Если ожог достаточно сильный, чтобы предотвратить образование пузырей, мы можем коротким курсом, в течение семи дней, использовать кремы с глюкокортикостероидами (веществами с сильным противовоспалительным действием, сходными с естественными стероидными гормонами, которые вырабатывает организм). Если улучшений не наблюдается, лучше обратиться к дерматологу, чтобы исключить наличие серьезных аутоиммунных заболеваний, например эритематоза (системной красной волчанки), порфирии, которые могут так проявляться», — советует Вертиева.

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Дерматологи предупреждают: если при проявлении фотодерматита продолжать находиться на солнце, можно столкнуться с тяжелой токсикоаллергической реакцией, повышением температуры. На коже могут появиться пузыри, а позже — рубцы и пигментные пятна.

Ранее врачи пояснили, чем могут быть опасны так называемые солнечные татуировки, или загар по трафарету. По словам медиков, худшим вариантом развития событий может стать рак кожи — меланома.