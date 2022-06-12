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Рогозин зачитал стихотворение из «Брата-2» на фоне «Сармата»

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в честь Дня России зачитал стихотворение из фильма «Брат-2» на фоне ракеты «Сармат» и военной техники. Видеозапись он опубликовал в Telegram-канале.

Рогозин прочитал произведение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья». На его фоне были показаны кадры с российской военной техникой, в том числе ПВО С-400, броневики «Тигр», стратегические бомбардировщики Ту-160, фрегат проекта 22350 в море, а также взлет истребительной авиации и вертолетов. В конце видео показан старт тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

Рогозин ранее заявлял, что первые ракеты «Сармат» будут приняты на вооружение в Красноярском крае не позднее осени 2022 года.

Теги
Дмитрий Рогозин российские военные Брат-2
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