В Оттаве эвакуировали комплекс зданий парламента из-за «возможной угрозы»

В столице Канады, городе Оттаве, эвакуировали комплекс зданий национального парламента из-за «возможной угрозы», передает CTV News Ottawa со ссылкой на заявление Службы безопасности парламента.

«Служба охраны парламента направила <...> оповещение всем парламентариям и парламентским служащим о проведении операции из-за возможной угрозы», — сообщили в службе, добавив, что всех находившихся на Парламентском холме людей эвакуировали в безопасное место. Характер угрозы не уточняется.

Инцидент произошел днем 11 июня. Возле парламента перекрыли несколько улиц, к 16:00 по местному времени (23:00 мск) движение по ним восстановили, а парламентариям и другим сотрудникам разрешили вернуться на место работы.

Позднее полиция сообщила, что обнаружила два «представляющих интерес» автомобиля и заинтересовалась двумя гражданами, однако никого из них не арестовали. Угрозы для гражданского населения правоохранители не выявили.

В середине апреля спецслужбы эвакуировали комплекс правительственных зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне из-за появления самолета, который потенциально представлял угрозу. Как сообщало агентство Reuters, беспокойство вызвал военный самолет, с которого на бейсбольный матч спрыгнули парашютисты демонстрационной группы «Золотые рыцари» армии США. Правоохранители не знали, что самолет будет заходить в воздушное пространство. По данным местной полиции, эвакуацию проводили «из предосторожности», угрозы для Капитолия в итоге не обнаружили.