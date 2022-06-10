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В парке возле усадьбы Братцево в Москве нашли трупы домашних животных

Фото: Валентина Бодро / VK
Фото: Валентина Бодро / VK

На территории столичной усадьбы Братцево обнаружили трупы животных, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РБК в пресс-службе московского главка МВД.

«Вчера в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на территории парка «Усадьба Братцево» были обнаружены мертвые животные. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

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Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что прибывшие на место сотрудники обнаружили 15 трупов домашних животных в водоеме в районе усадьбы Братцево.

«Москва 24» на своей странице в Telegram уточняет, что в водоеме обнаружили трупы собак и кошек, на месте происшествия, помимо полицейских, работают ветеринары.

Агентство также опубликовало видео с места происшествия.

Парк Братцево расположен на реке Сходне, в Северо-Западном административном округе Москвы. На территории парка располагается исторический памятник — усадебный комплекс со строениями конца XVIII — начала XIX века.

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