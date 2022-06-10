Россияне сочли IT перспективнее армии или госслужбы в карьерном плане

Около 42% россиян считают IT-отрасль наиболее перспективной для карьеры, то есть в этой сфере можно достичь должностного роста и повышения дохода. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob (результаты исследования есть у РБК). Причем, по данным опроса, из всех опрошенных такого мнения придерживаются 44% женщин и 40% мужчин.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 395 населенных пунктов всех округов страны. Опрос проводился с 31 мая по 8 июня 2022 года.

Второе место среди перспективных отраслей разделяют медицина/фармацевтика и нефтегазовая/добывающая отрасль — их назвали 13% участников опроса. Медицину чаще называли женщины (15%), чем мужчины (12%), а нефтегазовую отрасль — наоборот (14% мужчин и 11% женщин).

На третьем месте также оказались две отрасли — тяжелая промышленность (11%) и торговля (11%). 9% респондентов назвали перспективной сферу строительства и недвижимости, по 8% — на финансы/экономику и госслужбу.

Менее перспективными сферами карьеры участники опроса назвали службу в силовых структурах или армии (5%) и военно-промышленный комплекс (2%). 3% респондентов считают перспективными производство продуктов питания, юриспруденцию, а также сферу маркетинга и рекламы.

Кроме того, по мнению 4% россиян, сегодня в экономике России нет перспективных для карьеры отраслей.

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Опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и онлайн-университетом Skypro в марте текущего года, показал, что четверо из пяти россиян (81%) считают, что в жизни нужно освоить несколько профессий. 6% опрошенных полагают, что их должно быть четыре. Еще по 17% респондентов назвали достаточным наличие двух или трех профессий.

В то же время большинство респондентов — 25% — освоили две профессии, чуть меньше — 24% — три. 22% рассказали, что овладели больше чем четырьмя профессиями, а 10% — именно четырьмя.