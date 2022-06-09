Мавзолей Ленина закроют в День России

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Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт в День России,12 июня, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

«В связи с подготовкой и проведением на Красной площади праздничного концерта, посвященного Дню России, 12 июня 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — отметили в службе.

Мавзолей ежегодно закрывают для подготовки к празднованию Дня России, в прошлом году посетителей не пускали в здание и к некрополю. Их нельзя посетить и в другие праздники и пока к ним идет подготовка. Объекты регулярно закрывают для посетителей за несколько недель до наступления Дня Победы и открывают лишь через несколько дней после праздника.

Кроме того, мавзолей и некрополь были закрыты в период пандемии коронавируса — их нельзя было посетить с 17 ноября 2020 года. Объекты открыли для туристов в апреле 2021 года на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, посетителей обязали соблюдать санитарные требования.