Ефимов сообщил о результатах Москвы в рейтинге партнерства с бизнесом

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО )

Москва в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2021 год поднялась на одну позицию и заняла второе место. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город стабильно показывает высокие результаты в данной сфере благодаря большому опыту реализации ГЧП-проектов, а также активной работе по развитию механизмов сотрудничества с бизнесом», — отметил вице-мэр.

Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП ежегодно составляет Министерство экономического развития. Оцениваются три фактора: динамика реализации проектов в отчетном году, накопленный опыт за предшествующий период и состояние нормативно-институциональной среды. Эксперты министерства при составлении рейтинга оценивают также работу органов власти, включая их открытость для инвесторов, готовность оказывать консультационную и финансовую поддержку, пояснил Ефимов.

Совокупный объем договоров государственно-частного партнерства Москвы на данный момент превышает 1,1 трлн руб., отметил заммэра. Как объясняют столичные власти, государственно-частное партнерство позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на взаимовыгодных условиях для бизнеса и города. Москва в результате такого сотрудничества получает функционирующие объекты, некоторые из которых в зависимости от формы ГЧП могут оставаться в собственности города. Столица таким образом сокращает бюджетные затраты на строительство и реконструкцию объектов. Для привлечения инвесторов в рамках такого сотрудничества власти предоставляют им льготы по налогам и арендной плате за землю.

В 2021 году объем ГЧП-проектов в Москве вырос более чем на 100 млрд руб., рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Всего, по его словам, среди подписанных договоров — 52 контракта жизненного цикла, несколько концессий, офсетный контракт и одно соглашение о ГЧП.

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В качестве примера он привел одно из концессионных соглашений, в рамках которого на территории Инновационного центра «Сколково» появится современная школа. По словам Овчинского, объект станет важной частью динамично развивающегося Западного административного округа. По контрактам жизненного цикла в рамках ГЧП Москва обновляет подвижной состав общественного транспорта, а также закупает современную медицинскую технику для учреждений здравоохранения. Только в 2021 году Москва подписала договоры на 60 млрд руб. на поставку и сервисное обслуживание 400 электробусов и 760 единиц современного медоборудования. По офсетным контрактам в рамках государственно-частного партнерства инвесторы поставляют городу лекарства, продукты питания для молочных кухонь и медизделия для стомированных больных. Объем инвестиций по всем офсетам на данный момент составляет 12,9 млрд руб.

В 2021 году Москва подписала первое ГЧП-соглашение в сфере экологии — по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее последующей утилизации. В рамках соглашения город передаст инвестору неиспользуемые объекты, тот реконструирует их под пункты сбора и оснастит необходимым оборудованием. По словам главы Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду и позволит создать полный цикл утилизации электронного лома.

Первое место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства по итогам 2021 года заняла Московская область. Тройку лидеров замыкает Карелия.