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«Красный Октябрь» проиграл польской компании суд по «Коровке»

«Красный Октябрь» пытался признать недействительными два товарных знака Korowka польской кондитерской фирмы Spoldzielnia Pokoj

Суд Европейского союза не удовлетворил иски московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», которая входит в холдинг «Объединенные кондитеры», против польской кондитерской фирме Spoldzielnia Pokoj. Решения опубликованы на портале Британского и Ирландского института правовой информации.

Согласно материалам дела, в сентябре 2016 года польская компания зарегистрировала две торговые марки Korowka. В марте 2018 года «Красный Октябрь» обратился в Управление по интеллектуальной собственности (EUIPO) Евросоюза c требованием признать оба торговых знака недействительными.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

В 2019 года EUIPO удовлетворило иск только по одной из марок, признав, что оформление этикетки схоже с московским брендом. Обе стороны оспорили решение EUIPO в апелляции. По итогу апелляционный отдел EUIPO встал в обоих случаях на сторону польской компании.

Впервые ирис с начинкой из молочной помадки начали производить в 1920-е годы в Польше под названием Krowka. С 1951 года конфеты стали производится в СССР фабрикой «Рот Фронт».

В октябре 2019 года суд в Вильнюсе удовлетворил иск московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», запретив литовской кондитерской фабрике Naujoji Ruta выпускать конфеты под маркой Krasnaja Šapočka («Красная Шапочка»).

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Теги
Роман Котерев
конфеты «Красный Октябрь» суд
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