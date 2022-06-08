Бочкарев рассказал о переходе на российский софт в стройотрасли Москвы

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Строительный комплекс Москвы продолжает внедрять технологии информационного моделирования (BIM) и переходить на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня в рамках текущих московских проектов происходит внедрение отечественных программных продуктов. Например, отечественное ПО уже используется для проектирования и организации среды общих данных», — сказал заммэра.

BIM (Building Information Modeling/Model, информационное моделирование/модель здания) — это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта, которое учитывает множество факторов — информацию об объекте в целом и отдельных элементах, о географии, дизайне и др., в том числе влияние на окружающую среду и наоборот. Все эти данные наряду с технико-экономическими показателями и прочими характеристиками объекта формируют информационную модель, где изменение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных.

По словам Бочкарева, переход на отечественные программы проектирования происходит без сбоев в работе и срывов сроков реализации проектов. Среди используемых инструментов — nanoCAD, Renga, CADLib, Pilot-ICE и др.

«В настоящий момент с использованием технологий информационного моделирования в городе проектируются объекты самого разного назначения: пожарные депо, школы, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги», — пояснил вице-мэр. Он также добавил, что цифровизацию своей деятельности проводят как бюджетные застройщики, так и частные девелоперы.