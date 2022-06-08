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«Ведомости» узнали о намерении «Аэрофлота» заказать 300 самолетов у ОАК

«Аэрофлот» AFLT ₽27,2 +4,94% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Аэрофлот» планирует заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») на строительство 300 самолетов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с планами авиакомпании.

По словам одного из собеседников, бóльшую часть заказа составят ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 и среднемагистральные МС-21, меньшую — Ту-214.

Стороны пока окончательно не определили деталей сделок. Представитель «Ростеха» отказал изданию в комментарии.

Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что на ввод в эксплуатацию более 150 SSJ100 потребовалось 11 лет.

Пантелеев также оценил каталожную стоимость SSJ100 в $34–35 млн, а МС-21 — в $70 млн, но в рублевом эквиваленте. По его мнению, «Аэрофлот» сможет получить значительную скидку.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации и «Аэрофлота».

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Российские авиакомпании столкнулись с проблемами в поставках и обслуживании воздушных средств после того, как в конце февраля Евросоюз запретил экспортировать в страну самолеты, запчасти и технологии авиастроения из-за военных действий на Украине.

В начале апреля «Ростех» сообщил, что до 2030 года ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214. Генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь говорил, что она вышла на 20 самолетов в год, но указывал на недостаточный уровень эффективности топлива (не более 25%).

Тогда же глава ОАК рассказал, что они намерены ежегодно выпускать 72 самолета МС-21, 18 Ил-76, два Ил-96 и еще поставить 20 самолетов Sukhoi Superjet 100.

В конце мая представитель корпорации сообщил РБК о создании складов запасных частей, в том числе подменных двигателей. При этом он признал, что есть «чувствительные позиции» в части ремонта Superjet 100.

Пантелеев напомнил, что в российских МС-21 используются американские двигатели Pratt & Whitney, а в SSJ — российско-французские SaM146.

Теги
Аэрофлот ОАК Ростех Sukhoi Superjet 100 МС-21 закупка ПМЭФ
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