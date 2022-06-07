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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине

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Российские военные уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109А3, которую Украине передала Норвегия, заявило Министерство обороны.

Ведомство показало видео, на котором российские силы сначала наводят прицел на военную технику, а затем наносят несколько ударов по прилегающей территории.

5 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что артиллерийские установки из Норвегии уже находятся на передовой. Он отмечал, что они имеют больший калибр и более мощный боеприпас, чем советские аналоги, а дальность стрельбы достигает 22 км.

Теги
Минобороны Украина Норвегия артиллерийская установка
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