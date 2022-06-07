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Умер бывший глава Sony Нобуюки Идэи

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Нобуюки Идэи
Нобуюки Идэи (Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images)

Бывший президент и гендиректор Sony Нобуюки Идэи умер 2 июня в возрасте 84 лет, сообщила корпорация на своем сайте. Причина смерти — печеночная недостаточность.

Идэи присоединился к Sony в 1960 году после окончания университета. Сначала он работал в международном направлении, в 1968году участвовал в основании Sony France, а затем его пригласили на работу в головном офисе в Токио, где он занимал руководящие должности в разных подразделениях.

В 1995 году Идэи был назначен президентом Sony, в 1998 году стал гендиректором, а с 2000 по 2005 год совмещал эту должность с постом председателя совета директоров. В этот период он активно работал над цифровизацией в корпорации. Одновременно Идэи состоял в совете по информационным технологиям при премьер-министре Японии.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

По данным Reuters, в 2000 году рыночная стоимость компании в семь раз превышала стоимость Apple, и руководство Sony тогда рассматривало покупку американской корпорации. К концу срока Идэи на посту главы компании ее выручка стала падать. Преемником топ-менеджера стал британец Говард Стрингер — первый иностранец, возглавивший японскую фирму.

Нынешний гендиректор Кэнъитиро Ёсида в своих соболезнованиях отметил «дальновидность, с которой [Идэи] предсказал влияние интернета и на несколько шагов вперед действовал в области цифровизации». Идэи в интервью Reuters в 2012 году признавался, что многие критиковали его за отказ работать в некоторых других, более традиционных направлениях — например, создавать телевизоры с плоским экраном.

После ухода из Sony в 2005 году Идэи основал консалтинговую компанию Quantum Leaps Corporation.

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