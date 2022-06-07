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Власти рассказали об экономии бюджета от высылки российских дипломатов

В резервный фонд правительства в текущем году могут поступить дополнительно почти 635 млн руб., которые сэкономят на содержании зарубежного аппарата МИД России, сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований фонда.

Из документа следует, что будут сэкономлены средства, заложенные на выплату зарплат сотрудников дипмиссий (427,7 млн руб.), командировочных и иных расходов (73,6 млн руб.), ремонт зданий загранучреждений (40,4 млн руб.), закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности дипмиссий (47,5 млн).

Как пояснил агентству источник в правительстве, знакомый с разработкой документа, экономия стала возможна в связи с «текущей международной ситуацией и случаями высылки российских дипломатов, работавших за рубежом».

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
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В 2022 году зарубежные страны выслали почти полтысячи российских дипломатов, при том что за период с 2000-го по 2021 год были высланы 418 сотрудников российских дипмиссий. Россия в этом году в ответ отправила назад в свои страны около 300 сотрудников иностранных посольств, всего же за 22 года из страны выслали около 1,3 тыс. дипломатов (рекорд Москва поставила в 2016-м, когда персонами нон грата признали почти 800 сотрудников зарубежных дипмиссий).

Теги
высылка дипломатов экономия госбюджет
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