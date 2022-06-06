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Google заплатит $715 тыс. экс-чиновнику из Австралии по делу о диффамации

Alphabet GOOGL $2 290,57 Купить
Джон Бариларо
Джон Бариларо (Фото: Dan Himbrechts / EPA / ТАСС)

Федеральный суд Австралии обязал Google выплатить $715 тыс. бывшему вице-премьеру австралийского штата Новый Южный Уэльс Джону Бариларо по делу о диффамации, передает The Sydney Morning Herald.

Бариларо подал в суд на корпорацию и политического комментатора Джордана Шенкса в прошлом году из-за двух видео на YouTube, где последний обвинял вице-премьера в коррупции. Первый ролик был снят в собственности Бариларо, а во втором видео комментатор упоминал ее и обвинял чиновника во взятках, в том числе в $3,3 для компании по производству говядины, краже воды, шантаже советников.

В ноябре прошлого года Шенкс извинился перед Бариларо, отредактировал видео и заплатил $100 тыс. судебных издержек. Однако Google остался ответчиком, так как отказался удалять видео.

Судебное разбирательство началось в марте, но затянулось до июня. На итоговом заседании судья Стивен Рарес назвал видео о Бариларо глубоко оскорбительными и очерняющими его. Он отметил, что ролики содержат «очень серьезные и ложные клеветнические обвинения», а также расистские высказывания.

Google согласился с тем, что видео являются клеветническими, но его представители не извинились перед чиновником. Судья заявил, что корпорация вместе с автором роликов провели «безжалостную и жестокую кампанию» против Бариларо.

«Google не играл пассивную роль. Он получил немалый доход от публикации видео мистера Шенкса. Он мог контролировать их доступность на YouTube, но предпочел ничего не делать», — подчеркнул судья.

Рарес сказал, что видео спровоцировали тысячи гневных постов в социальных сетях и вынудили Бариларо уйти в отставку на два года раньше и «сильно травмировали его».

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Суд присудил экс-вице-премьеру Нового Южного Уэльса $675 тыс. и $40 тыс. в виде процентов.

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