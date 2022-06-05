Mercedes-Benz отзовет 1 млн машин из-за проблем с тормозами
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн машин по всему миру из-за возможных проблем с тормозами, сообщило агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ, передает RND.
Под требование об отзыве попали автомобили ML, GL и R-класса, которые компания выпустила в период с 2004 по 2015 год. Проблема автомобилей заключается том, что на стыках усилителей тормозов появляется коррозия, которая приводит к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой.
В определенных случаях коррозия может привести к протечке усилителя тормозов и срабатыванию пониженного усилителя тормозов. Тогда водителю нужно будет сильнее нажимать на педали тормоза, а тормозной путь может увеличиться. При этой неисправности автомобиль может издавать громкое шипением или шум при срабатывании тормозов.
Более того, в крайних случаях водитель и вовсе не сможет затормозить, что повышает риск несчастных случаев или травм, заявили в Mercedes.
В январе этого года Mercedes начал отзывать более 800 тыс. машин по всему миру из-за возможной неисправности, сообщала газета Bild. Массовый отзыв должен был затронуть дизельные модели GLC, GLE, GLS, а также классы С, Е и S с датой производства между январем и октябрем 2017 года.Из письма компании клиентам следовало, что в насосе охлаждающей жидкости может быть потенциальная неисправность. При определенном стечении обстоятельств в отдельных случаях может произойти возгорание.
27 мая DPA со ссылкой на документы, которые опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщило, что немецкий производитель отзывает почти 235 тыс. легковых автомобилей в США, чтобы решить проблему с программным обеспечением.
Неисправность касается автомобилей CLA, GLA, GLE, GLS, которые Mercedes-Benz выпускал с 2017 по 2022 год. Проблема связана с ошибкой в программном обеспечении SIM-карты модуля связи транспортных средств. Такая ошибка которая могла вызвать проблемы с доступом к мобильной сети и отключить систему экстренного вызова. Ее можно решить с помощью обновления программного обеспечения через мобильную связь или у дилера.