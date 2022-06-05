Mercedes-Benz отзовет 1 млн машин из-за проблем с тормозами

В автомобилях 2014-205 годов выпуска может появится неисправность усилителей тормозов. В некоторых случаях на них возникает коррозия, которая может нарушить связь между педалью тормоза и тормозной системой

Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн машин по всему миру из-за возможных проблем с тормозами, сообщило агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ, передает RND.

Под требование об отзыве попали автомобили ML, GL и R-класса, которые компания выпустила в период с 2004 по 2015 год. Проблема автомобилей заключается том, что на стыках усилителей тормозов появляется коррозия, которая приводит к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой.

В определенных случаях коррозия может привести к протечке усилителя тормозов и срабатыванию пониженного усилителя тормозов. Тогда водителю нужно будет сильнее нажимать на педали тормоза, а тормозной путь может увеличиться. При этой неисправности автомобиль может издавать громкое шипением или шум при срабатывании тормозов.

Более того, в крайних случаях водитель и вовсе не сможет затормозить, что повышает риск несчастных случаев или травм, заявили в Mercedes.

В январе этого года Mercedes начал отзывать более 800 тыс. машин по всему миру из-за возможной неисправности, сообщала газета Bild. Массовый отзыв должен был затронуть дизельные модели GLC, GLE, GLS, а также классы С, Е и S с датой производства между январем и октябрем 2017 года.Из письма компании клиентам следовало, что в насосе охлаждающей жидкости может быть потенциальная неисправность. При определенном стечении обстоятельств в отдельных случаях может произойти возгорание.

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27 мая DPA со ссылкой на документы, которые опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщило, что немецкий производитель отзывает почти 235 тыс. легковых автомобилей в США, чтобы решить проблему с программным обеспечением.

Неисправность касается автомобилей CLA, GLA, GLE, GLS, которые Mercedes-Benz выпускал с 2017 по 2022 год. Проблема связана с ошибкой в программном обеспечении SIM-карты модуля связи транспортных средств. Такая ошибка которая могла вызвать проблемы с доступом к мобильной сети и отключить систему экстренного вызова. Ее можно решить с помощью обновления программного обеспечения через мобильную связь или у дилера.