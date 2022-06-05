Байдена эвакуировали из-за частного самолета в закрытой воздушной зоне

Специальные службы эвакуировали президинта США Джо Байдена и его супругу Джилл в безопасное место, а дорогу к его дому перекрыли после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в Twitter.

«Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», — сказано в заявлении.

По словам представителя Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц, Энтони Гульельми, пилот самолета забыл включить нужный радиоканал и не следовал уведомлению и указаниям службы. После пересечения самолет немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства.

Из-за инцидента в воздух поднялись два военных самолета, а Джо и Джилл и Байден эвакуировали в ближайшую пожарную часть, передавал телеканал Fox News.