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Ракова заявила об открытии доступа к датасетам для обучения ИИ в медицине

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Власти Москвы открыли доступ к созданной цифровой библиотеке обезличенных данных для оценки и обучения нейросетей в медицине. Разработчикам сервисов искусственного интеллекта стали доступны для скачивания девять датасетов рентгенологических снимков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За два года эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в московское здравоохранение мы собрали уникальную цифровую библиотеку наборов данных. Она состоит из обезличенных рентгенологических снимков, которые необходимы для тестирования и дообучения искусственного интеллекта. Мы открываем доступ к девяти датасетам для разработчиков, стартапов и студентов, в том числе из других регионов», — рассказала вице-мэр.

Власти раскрыли детали цифровых инноваций московского здравоохранения
Технологии и медиа
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Датасеты представляют собой наборы рентгенологических диагностических снимков, созданных в рамках московского эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Всего на сайте проекта mosmed.ai размещено более 70 датасетов, девять из них доступны для скачивания всем пользователям.

Самый большой из открытых датасетов состоит из более 1 тыс. исследований пациентов с признаками COVID-19. Остальные могут применяться при самотестировании нейросетей для поиска признаков остеопороза позвоночника, мерцающего артефакта, рака легкого, рассеянного склероза, патологий сердца, гидроторакса и других патологий, объясняют столичные власти.

Большинство представленных наборов сейчас используются для калибровочных, функциональных и других видов тестирований сервисов искусственного интеллекта, внедряемых в лучевую диагностику.

«Надеемся, что этот шаг поможет создавать и дорабатывать качественные сервисы компьютерного зрения для анализа КТ, МРТ-исследований, маммографии, например на выявление признаков COVID-19, рака легкого, молочной железы, остеопороза или рассеянного склероза», — добавила Ракова.

В Москве начали выявлять инсульт с помощью искусственного интеллекта
Технологии и медиа
Фото:Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

Москва начала использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в 2020 году. Практическая апробация технологии совпала с первой волной пандемии COVID-19: сервисы начали применяться для автоматического распознавания признаков коронавирусной инфекции на компьютерных томографиях легких. Сейчас алгоритмы искусственного интеллекта помогают врачам находить признаки заболеваний в общей сложности по девяти направлениям лучевых исследований. По данным столичных властей, за два года искусственный интеллект помог московским врачам проанализировать почти 5 млн исследований. Параллельно врачи-радиологи тестируют комплексные сервисы искусственного интеллекта — нейросети, которые распознают на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки сразу семи разных патологий.

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