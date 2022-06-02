Минсельхоз сообщил о сокращении производства сладостей с начала года

За период с января по апрель российские фабрики сократили выпуск кондитерских изделий на 50 тыс. т год к году, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства.

По сравнению с другими продуктами питания, где был зафиксирован рост производства, выпуск сладостей за первые четыре месяца 2022 года снизился на 3,4%, до 1,2 млн т год к году. В то время как производство гречневой крупы увеличилось более чем на 36%, показывают данные Минсельхоза.

Одной из причин снижения производства кондитерских изделий источник «Коммерсанта» называет уменьшение поставок на внешние рынки, учитывая, что экспорт из России сократился на 40 тыс. т год к году. Например, некоторые международные кондитерские компании, локализовавшие производство, отказались от экспорта своей продукции из России в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

9 марта швейцарская компания Nestle решила приостановить все капиталовложения в Россию, при этом сообщила о планах продолжить поставки продуктов питания.

Затем американская компания Mars (принадлежат бренды, Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s) приостановила инвестиции, а также импорт и экспорт в России. При этом в компании уточнили, что производство будет сокращено, но продолжит выпускать продукцию, в том числе для домашних животных.