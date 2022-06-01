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Космический грузовик «Прогресс МС-18» затопили в Тихом океане

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Грузовой корабль «Прогресс МС-18», отработав 216 суток на орбите, сгорел в атмосфере, неуничтоженные фрагменты затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.

Рогозин назвал корабль «заслуженным тружеником космоса» и рассказал, что с его помощью провели девять коррекций высоты орбиты Международной космической станции (МКС), три из которых для уклонения от космического мусора.

«В 14:11:19 мск был включен маршевый двигатель на торможение, отработав четыре минуты, он сообщил «грузовику» тормозной импульс в 123 м/с, после чего «Прогресс» сошел с орбиты и прекратил свое существование», — написал Рогозин.

В «Роскосмосе» уточнили, что несгоревшие фрагменты корабля затоплены в несудоходном районе южной части Тихого океана в 2700 км от Веллингтона (Новая Зеландия) и 7250 км от города Сантьяго (Чили).

«Прогресс МС-18» провел внеплановую коррекцию орбиты МКС
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Фото:«Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома Байконур 28 октября прошлого года. Корабль доставил на МКС груз массой более 2,5 т: кроме оборудования в него вошли лекарства, питание, 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды и 43 кг сжатого воздуха.

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Одна из коррекций орбиты МКС с участием «Прогресса МС-18» состоялась 23 апреля — тогда он увел станцию от столкновения с космическим мусором.

В середине апреля Рогозин предлагал назвать грузовой корабль «Прогресс», который следующим отправится к МКС, «Донбасс». Предыдущий запуск состоялся 15 февраля, к МКС отправили «Прогресс МС-19».

Теги
Прогресс орбита грузовой корабль «Прогресс» Дмитрий Рогозин Роскосмос
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