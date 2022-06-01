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Сибирская прокуратура провела конкурс на тему «Нет войне»

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Сибирское управление Генпрокуратуры провело конкурс детского рисунка на тему «Нет войне» и конкурс очерков «Никто не забыт, ничто не забыто», следует из публикации на сайте ведомства.

Прокуратура приурочила конкурсы к Международному дню защиты детей. Ведомство отметило, что дети имеют право на счастливое и мирное детство и взрослые должны обеспечить его.

«Каждый ребенок вложил душу и сердце в свое маленькое произведение, свои видение и понимание прошедшего и происходящего. <...> Они все хотят МИРА на большой планете ЗЕМЛЯ», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство отметило, что сотрудников порадовала память детей о прадедах, которые защищали Россию и другие страны от варварского нападения гитлеровской Германии.

Теги
«Нет войне» прокуратура Сибирь Конкурс
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