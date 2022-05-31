Путепровод через Кавказский бульвар в Москве достроили на 90%

Андрей Бочкарев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Строительная готовность путепровода через Кавказский бульвар, который станет частью участка Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, оценивается в 90%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что строители уже завершили монтаж пролетного строения. Сейчас, по его словам, ведется гидроизоляция, работы по устройству выравнивающего слоя, а также подготовка к укладке асфальтобетонной смеси. Технический пуск движения по путепроводу через Кавказский бульвар запланирован на конец лета, сказал заммэра.

«Общая строительная готовность участка московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги на сегодняшний день составляет 60%», — добавил Бочкарев.

Помимо путепровода на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги, строятся еще три путепровода. Как уточнил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, речь идет о путепроводах через Кантемировскую улицу, реку Городня и Котляковский ручей.

«Все мостовые сооружения находятся в высокой степени готовности. На путепроводах через реку Городня и через Котляровский ручей идет укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. На путепроводе через Кантемировскую улицу к этим работам готовятся, завершено устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения», — уточнил Кравцов.

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Московский скоростной диаметр будет сформирован за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Трасса протяженностью 68 км пройдет через шесть округов Москвы — Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный. Ранее Бочкарев говорил, что в рамках формирования нового скоростного диаметра строится и реконструируется около 220 км дорог, включая прилегающую к трассе улично-дорожную сеть.