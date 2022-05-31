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Путепровод через Кавказский бульвар в Москве достроили на 90%

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Строительная готовность путепровода через Кавказский бульвар, который станет частью участка Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, оценивается в 90%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что строители уже завершили монтаж пролетного строения. Сейчас, по его словам, ведется гидроизоляция, работы по устройству выравнивающего слоя, а также подготовка к укладке асфальтобетонной смеси. Технический пуск движения по путепроводу через Кавказский бульвар запланирован на конец лета, сказал заммэра.

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«Общая строительная готовность участка московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги на сегодняшний день составляет 60%», — добавил Бочкарев.

Помимо путепровода на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги, строятся еще три путепровода. Как уточнил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, речь идет о путепроводах через Кантемировскую улицу, реку Городня и Котляковский ручей.

«Все мостовые сооружения находятся в высокой степени готовности. На путепроводах через реку Городня и через Котляровский ручей идет укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. На путепроводе через Кантемировскую улицу к этим работам готовятся, завершено устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения», — уточнил Кравцов.

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Московский скоростной диаметр будет сформирован за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Трасса протяженностью 68 км пройдет через шесть округов Москвы — Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный. Ранее Бочкарев говорил, что в рамках формирования нового скоростного диаметра строится и реконструируется около 220 км дорог, включая прилегающую к трассе улично-дорожную сеть.

Теги
Москва Строительство трассы дороги путепровод Андрей Бочкарев
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